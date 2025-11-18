  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে বহিষ্কৃত ১৫ নেতাকে দলে ফেরালো বিএনপি

প্রকাশিত: ১০:১৩ এএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দলের নীতি-আদর্শ পরিপন্থি কার্যকলাপের জন্য বহিষ্কার হওয়া গাজীপুর মহানগর বিএনপির ১৫ নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার হওয়া নেতারা হলেন- গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. তানভীর আহম্মেদ, সাবেক অর্থ বিষয়ক সম্পাদক মো. ছবদের হাসান, সাবেক প্রচার সম্পাদক মাহবুবুর রশিদ খান শিপু, সাবেক সদস্য মো. আবুল হাশেম, খায়রুল আলম, মো. মনির হোসেন (মাটি মনির), গাজীপুর মহানগরের বাসন মেট্রো থানা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. মনির হোসেন মনির ও বাসন থানা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোসলেম উদ্দিন চৌধুরী মুসা।

এছাড়া বাসন থানার ১৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম রাতা, গাজীপুর মেট্রো থানা বিএনপির সাবেক সদস্য আনোয়ার সরকার, ১১,১২ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ফিরোজা আক্তার এবং ২৮, ২৯ ও ৩০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাসিনা আক্তার বীথি, ৩৪ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মো. মাহাফুজুর রহমান, ১৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহীন আলম ও ১১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট আলম।

২০২৩ সালে গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে দলীয় নির্দেশনা অমান্য করে নির্বাচনে কাউন্সিলর পদে অংশ নেওয়ার কারণে তাদের বহিষ্কার করা হয়েছিল। তারা বহিষ্কার হয়েও দলীয় কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন।

মো. আমিনুল ইসলাম/এমএন/জেআইএম

