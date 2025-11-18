মাগুরার মহম্মদপুরে গ্রামীণ ব্যাংকে অগ্নিকাণ্ড
মাগুরার মহম্মদপুরে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। সোমবার (১৭ নভেম্বর) আনুমানিক রাত সাড়ে ৩টার দিকে আগুনের সূত্রপাত।
সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের কর্মী এবং এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ জানা যায়নি। তদন্ত সাপেক্ষে আগুনের উৎস ও ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
মহম্মাদপুর ফায়ার সার্ভিসের সাব অফিসার বিল্লাল হোসেন মৃধা বলেন, রাত ৩টা ৪০ মিনিটের দিকে ফোন আসে গ্রামীণ ব্যাংকে আগুন লেগেছে। তাৎক্ষণিক টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে এলাকার সাধারণ মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। আমরা পরে সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি। এখন সবকিছু স্বাভাবিক, তবে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
মহম্মদপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) খাইরুল ইসলাম বলেন, আমরা সতর্ক অবস্থানে আছি, পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি টিম কাজ করছে। কীভাবে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে সেটা আমরা খতিয়ে দেখবো।
মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এফএ/জেআইএম