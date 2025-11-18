  2. দেশজুড়ে

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক

আ’লীগের শাটডাউন কর্মসূচির কথা জানে না মানুষ, যানচলাচল স্বাভাবিক

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ১২:১০ পিএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
আ’লীগের শাটডাউন কর্মসূচির কথা জানে না মানুষ, যানচলাচল স্বাভাবিক

শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ডাকা দেশব্যাপী শাটডাউন কর্মসূচির কোনো প্রভাব নেই ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশে। সকালে মহাসড়কের সাইনবোর্ড, চিটাগাংরোড ও কাঁচপুর ঘুরে মানুষ ও যানবাহনের স্বাভাবিক চিত্র দেখা গেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা হলে বেশিরভাগই জানিয়েছেন তারা কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত নন, স্বাভাবিক যাতায়াত করছেন।

সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, সকাল থেকে স্বাভাবিক দিনের মতো দূরপাল্লার ও আঞ্চলিক বাস চলাচল করছে। ফলে যাতায়াতকারী যাত্রীরা নির্বিঘ্নে নিজ নিজ গন্তব্যে যাচ্ছেন। এদিকে গত দুদিন যেকোনো অরাজকতা কিংবা নাশকতা এড়াতে মহাসড়কজুড়ে পুলিশের সরব উপস্থিতি দেখা মিললেও মঙ্গলবার ছিল অনেকটা ঢিলেঢালা।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কর্মসূচির ডাক দিলেও কোথাও নেতাকর্মীদের সড়কে আসার খবর পাওয়া যায়নি।

আ’লীগের শাটডাউন কর্মসূচির কথা জানে না মানুষ, যানচলাচল স্বাভাবিক

ব্যবসায়ের কাজে শাহাদাত নামের যাত্রী যাবেন নিউ মার্কেট এলাকায়। আজকের শাটডাউন সম্পর্কে তিনি অবগত নয় বলে জানান। বলেন, আজ আবার কিসের শাটডাউন, তেমন কোনো খবর আমার জানা নেই, রাস্তাঘাটও তো জমজমাট।

আব্দুল্লাহ নামের আরেক যাত্রী বলেছেন, এইসব কর্মসূচিতে আর কোনো কাজ হবে না। স্বৈরাচারের ফাঁসির আদেশ তো হয়েই গেছে। তবে আমি আজকের শাটডাউন সম্পর্কে জানতাম না।

আঞ্চলিক পরিবহনের কয়েকজন চালক জানান, আওয়ামী লীগের কোনো কর্মসূচি ঘিরে তাদের সমস্যা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই যাতায়াত করছেন তারা।

আ’লীগের শাটডাউন কর্মসূচির কথা জানে না মানুষ, যানচলাচল স্বাভাবিক

এ বিষয়ে শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন বলেন, আমরা সড়কেই আছি। জেলা, থানা ও হাইওয়ে পুলিশ তাৎপর রয়েছে।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম জানান, আমরা সতর্ক অবস্থায় রয়েছি। আমাদের থানা পুলিশের ৯টি টিম পুরো থানা এলাকায় কাজ করে যাচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন জানিয়েছেন, আমাদের এখানে পরিস্থিতি ভালো রয়েছে। নারায়ণগঞ্জ কোনো ঘটনা ঘটেনি। আমাদের চেকপোস্টসহ সকল পোগ্রাম আগের মতোই রয়েছে।

মো. আকাশ/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।