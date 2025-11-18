  2. দেশজুড়ে

ঢাকায় গুলিতে নিহত যুবদল নেতা কিবরিয়ার বাড়ি চাঁদপুরে শোকের ছায়া

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁদপুর
প্রকাশিত: ০১:১৪ পিএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকায় গুলিতে নিহত যুবদল নেতা কিবরিয়ার বাড়ি চাঁদপুরে শোকের ছায়া

রাজধানীর পল্লবীতে প্রকাশ্যে দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত পল্লবী থানা যুবদলের সদস্যসচিব গোলাম কিবরিয়ার (৪৮) বাড়ি চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের ওলীপুর গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় মিরপুর ১২-এর ‘সি’ ব্লকের একটি হার্ডওয়্যার দোকানে ঢুকে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে তিন দুর্বৃত্ত। কিবরিয়ার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে মতলব উত্তরের ওলীপুর এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

পুলিশ জানায়, সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে মোটরসাইকেলযোগে এসে দুর্বৃত্তরা বিক্রমপুর হার্ডওয়্যার অ্যান্ড স্যানিটারি দোকানে ঢোকে। এসময় তারা কিবরিয়ার মাথা, বুক ও পিঠে লক্ষ্য করে ৭ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। পরে ঘটনাস্থল থেকে ৭টি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত গোলাম কিবরিয়া একসময় জাতীয় দলের ফুটবলার ছিলেন। পরিবারের পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ। দুই ভাই ইউরোপে প্রবাসী। তিনি দুই কন্যার বাবা ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই পরিবারসহ ঢাকায় বসবাস করতেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মিরপুরে তার জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হবে বলে পরিবার জানিয়েছে।

নিহতের খালাতো ভাই মো. পারভেজ বলেন, কিবরিয়া ভালো মানুষ ছিলেন। গত বছর বাড়িতে এসেছিলেন। বিএনপি করার কারণে কয়েকবার জেল খাটতে হয়েছে। যারা তাকে হত্যা করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

মতলব উত্তর উপজেলা বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ও আত্মীয় খায়রুল হাসান বেনু বলেন, গোলাম কিবরিয়া একজন সৎ ও নিরহংকার মানুষ ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে ভাইকে নিয়ে গ্রামে আসতেন। প্রকাশ্যে তাকে হত্যা করা আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না। তিনি দ্রুত হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও ঘটনার রহস্য উদঘাটনের দাবি জানান।

