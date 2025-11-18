মাদারীপুর
মহাসড়কে গাছ ফেলে ব্যারিকেড, দু’ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়কে কেন্দ্র করে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুরে আবারো গাছ ফেলে ব্যারিকেড দেয় দুর্বৃত্তরা। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস গিয়ে দুই ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক করে।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) ভোরে মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার কামালদী এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে সকাল ৭টার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।
পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের রাজৈর উপজেলার আমগ্রাম ব্রিজ ও কামালদি ব্রিজের মাঝামাঝি সড়কে গাছ কেটে ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা। এসময় তারা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এতে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ভোগান্তি পোহাতে হয় সাধারণ যাত্রী ও চালকদের। পরে রাজৈর উপজেলার টেকেরহাট ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে খবর দেওয়া হয়। রাজৈর থানা ও মস্তফাপুর হাইওয়ে থানার পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিস যৌথভাবে প্রায় ২ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে গাছ সরিয়ে যান চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক করে।
রাজৈরের টেকেরহাট ফায়ার স্টেশনের লিডার মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, আমরা খবর পেয়ে ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করি। প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে সকাল ৭টার দিকে সড়কের ওপর থেকে গাছটি সরাতে সক্ষম হই। পরে যান চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়। গাছটি মহাসড়কের পাশ থেকে কেটে সড়কের ওপরে ফেলা হয়েছিল।
মাদারীপুরের মস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামুন বলেন, ভোরের দিকে মহাসড়কে গাছ ফেলে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে গাছটি সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এফএ/জেআইএম