টাঙ্গাইল-৩
বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে ১৫ কিলোমিটারজুড়ে মানববন্ধন
টাঙ্গাইল-৩ (ঘাটাইল) আসনে সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা লুৎফর রহমান আজাদকে ধানের শীষ প্রতীকের মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে প্রায় ১৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে মানববন্ধন করেছেন সমর্থকরা।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) দুপুরে ঘাটাইল উপজেলার হামিদপুর বাজার থেকে দেওলাবাড়ি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এ মানববন্ধন হয়।
এসময় উপজেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তোফাজ্জল হক সেন্টু, সাবেক পৌর বিএনপির সভাপতি মঞ্জুরল হক মঞ্জু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আখম রেজাউল করিম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক পৌর বিএনপির ফারুক হোসেন ধলা, সাবেক ছাত্র নেতা শামিম মিয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বিএনপির নেতাকর্মীরা ছাড়াও বিভিন্ন গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, টাঙ্গাইল-৩ আসন থেকে কেন্দ্রীয় বিএনপি ওবায়দুল হক নাসিরকে মনোনয়ন দেয়। কিন্তু নাসিরের বাসা ঘাটাইলে নয়। ঘাটাইলের সাবেক এমপি ও মন্ত্রী লুৎফর রহমান খান আজাদ দীর্ঘদিন ধরে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন৷ কিন্তু আজাদকে মনোনয়ন না দিয়ে নাসিরকে দেওয়া হয়েছে। তারা অতিদ্রুত নাসিরের মনোনয়ন বাতিল করে আজাদকে দেওয়ার দাবি জানান। অন্যথায় কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এমএন/জেআইএম