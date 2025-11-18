লুটেরা-ডাকাত দিয়ে জনগণের উপকার হবে না: রিজভী

লুটেরা-ডাকাত দিয়ে জনগণের উপকার হবে না: রিজভী
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, রাষ্ট্র যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর লুটপাটের স্থানে পরিণত হয়, তবে সেই রাজনৈতিক দল লুটেরা, ডাকাত, দানব ও রাক্ষসে রূপান্তরিত হয়। এমন দলের দ্বারা জনগণের কোনো উপকার হবে না।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) দুপুরে বগুড়ায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব করেন। ‘আমরা বিএনপি পরিবার’- এর উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়।
অনুষ্ঠানের শুরুতে সংক্ষিপ্ত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রুহুল কবির রিজভী বলেন, যারা নিজের দেশের সঙ্গে বেঈমানি করে, জনগণের সঙ্গে বেঈমানি করে, তাদের পরিণতি সর্বদাই ভয়াবহ হয়।
বিএনপির এই জ্যেষ্ঠ নেতা আরও বলেন, গতকালের বিচারে প্রমাণিত হয়েছে যে আল্লাহ পৃথিবীতেই বিচার করেন। তিনি দাবি করেন, দিনের ভোট রাতে করার জন্য শেখ হাসিনার সরকার আট হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে, যার মধ্যে তিন হাজার কোটি টাকা প্রশাসনের কর্তারা পেয়েছেন। বক্তব্যের পর রুহুল কবির রিজভী শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করেন।
তারেক রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দিনব্যাপী নানা সেবামূলক কার্যক্রম চালানো হয়। ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে চক্ষু রোগীদের এবং হৃদরোগীদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
এছাড়া কর্মসূচির অংশ হিসেবে রক্তদান কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন কারণে পঙ্গুত্ব বরণ করা দরিদ্র মানুষের মধ্যে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়। কৃষকদের মাঝে সার ও বীজ এবং শ্রমিকদের মধ্যে পোশাক ও হাতমোজা বিতরণ করা হয়।
