শাড়ি কিনে না দেওয়ায় স্ত্রীর পিঁড়ির আঘাতে প্রাণ গেলো স্বামীর

প্রকাশিত: ০৪:১৪ পিএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
দিনাজপুরের বিরামপুরে নবান্নের নতুন শাড়ি কেনা নিয়ে বাকবিতণ্ডার জেরে স্ত্রী রেহেনা বেগমের পিঁড়ির আঘাতে স্বামী হাফিজুল ইসলামের (৬৫) মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকালে উপজেলার কুচিয়া মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, হাফিজুল ইসলাম পেশায় একজন মিষ্টি বিক্রেতা। নবান্ন উৎসবের জন্য স্ত্রী রেহেনা বেগম তার স্বামীর থেকে শাড়ি চেয়েছিলেন। শাড়ি কিনে না দেওয়ায় মঙ্গলবার সকালে উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। এসময় স্ত্রী রেহেনা তার বসার কাঠের পিঁড়ি দিয়ে স্বামী হাফিজুলের মাথায় আঘাত করে। এতে হাফিজুল মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে পরিবারের অন্য সদস্যরা স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করে বিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক হাফিজুলকে মৃত ঘোষণা করে।

বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে এবং অভিযুক্ত নারী রেহেনাকে আটক করা হয়েছে।

