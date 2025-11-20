  2. দেশজুড়ে

রূপপুরে হবে বাষ্প নির্গমন পরীক্ষা, বিকট শব্দে আতঙ্কের কিছু নেই

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ০১:১৯ এএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প/ছবি: সংগৃহীত

পাবনার ঈশ্বরদীতে অবস্থিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে বাষ্প নির্গমন পরীক্ষা চালানো হবে। এসময় উচ্চচাপের বাষ্প নির্গত হওয়ায় জেট ইঞ্জিনের মতো বিকট শব্দ সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের শব্দে স্থানীয় বাসিন্দাদের আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ।

বুধবার (১৯ নভেম্বর) সন্ধ্যায় প্রকল্পের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ফোকাল পয়েন্ট সৈকত আহমেদ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানান, বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) থেকে চার-পাঁচদিন ধরে এ বাষ্প নির্গমন পরীক্ষা পরিচালিত হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাশিয়ান সাধারণ ঠিকাদার জেএসসি-এএসই প্রকল্প এলাকায় মেইন স্টিম পাইপলাইন ও স্টিম জেনারেটরের নিরাপত্তা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে পরিকল্পিত পরীক্ষাটি সম্পন্ন করবে। পরীক্ষার সময় নির্দিষ্ট ভালভের মাধ্যমে উচ্চচাপের বাষ্প বায়ুমণ্ডলে নিঃসৃত হবে। ফলে কিছু সময়ের জন্য তীব্র শব্দ শোনা যেতে পারে।

কর্তৃপক্ষ জানায়, এই শব্দ সম্পূর্ণ পূর্বনির্ধারিত, স্বাভাবিক ও নিরাপদ। এতে জনসাধারণের কোনো ধরনের ঝুঁকি বা ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্থায়িত্ব, মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশ্বব্যাপী এ ধরনের পরীক্ষা নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা হয়।

