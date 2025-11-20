গ্রামীণ ব্যাংকের সাইনবোর্ডে আগুন, ছাত্রলীগ নেতার ভিডিও প্রকাশ
শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে গ্রামীণ ব্যাংকের হাতিবান্ধা শাখা কার্যালয়ের সাইনবোর্ড ও গেটের সামনে আগুন দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) রাতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের শেরপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম রেজা তার ফেসবুক আইডিতে এ আগুন দেওয়ার একটি ভিডিও প্রকাশ করেন। এর আগে ভোররাতের কোনো একসময় অগ্নিসংযোগ করা হয়।
জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঝিনাইগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল আমিন।
ভিডিওতে দেখা যায়, প্রধান উপদেষ্টাকে কটাক্ষ করে স্লোগান দেওয়া হচ্ছে এবং গ্রামীণ ব্যাংকের হাতিবান্ধা শাখার সাইনবোর্ডে আগুন জ্বলছে। এসময় দরজায় কোনো দাহ্য পদার্থ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পরে কার্যালয়ের সামনে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তখন কারও চেহারা দেখা যায়নি।
শাখা কর্তৃপক্ষ জানায়, কার্যালয়ের কোনো কিছুর ক্ষতি হয়নি। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে।
ঝিনাইগাতী থানার ওসি আল আমিন বলেন, সংবাদ পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ব্যাংকের এ শাখায় সামান্য আগুন দিয়ে আতঙ্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে এতে কোনো ক্ষতি হয়নি। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তে কাজ চলছে। আর যেকোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা মোকাবিলায় ঝিনাইগাতী থানার পুলিশ সর্বদা মাঠে রয়েছে।
এমএনআইএম/একিউএফ