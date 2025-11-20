মিরসরাই
বিএনপির প্রার্থী পুনর্বিবেচনায় তারেক রহমানকে ১১ নেতার চিঠি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন দেওয়া হয় সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক নুরুল আমিন চেয়ারম্যানকে। এ আসনে দলীয় প্রার্থী পরিবর্তনের জন্য দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে লিখিত চিঠি দিয়েছেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা, মিরসরাই উপজেলা ও দুই পৌরসভার ১১ জন নেতা।
প্রার্থী পরিবর্তনের আবেদন জানিয়ে বুধবার (১৯ নভেম্বর) এ চিঠি দেন তারা। এদের মধ্যে প্রার্থী হতে চান এমন কয়েকজন নেতাও রয়েছেন।
নুরুল আমিন চেয়ারম্যানকে নিয়ে নেতাকর্মীদের একটি অংশের মধ্যে অসন্তোষ ছিল দাবি করে এ চিঠি দেওয়া হয় বলে স্থানীয় নেতাকর্মীরা জানান।
প্রার্থিতা পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়ে পাঠানো ওই চিঠিটিতে স্বাক্ষর করেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এমডিএম কামাল উদ্দিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. নুরুল আমিন, মিরসরাই উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবদুল আউয়াল চৌধুরী, সাবেক আহ্বায়ক শাহীদুল ইসলাম চৌধুরী, সাবেক সভাপতি আলিউল কবির ইকবাল, উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব আজিজুর রহমান চৌধুরী, সদস্য জিয়াদ আমিন খান, বারইয়ারহাট পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক মাঈন উদ্দিন লিটন, সদস্যসচিব জসীম উদ্দীন কমিশনার মিরসরাই পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক জামশেদ আলম ও সদস্য সচিব কামরুল হাসান লিটন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে চিঠিতে স্বাক্ষরকারী মিরসরাই উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ও মনোনয়ন চাওয়া শাহীদুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, উপজেলায় একের পর এক বিতর্কিত কার্যক্রমের জন্য বহিষ্কৃত হন নুরুল আমিন। তাকে তড়িঘড়ি করে দলে ফিরিয়ে প্রার্থী করার বিষয়টি উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীদের বড় একটি অংশই মেনে নিতে পারেননি। এমন বিতর্কিত ব্যক্তিকে প্রার্থী করলে এ আসনে বিএনপির বিজয় অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। তাই যারা দলের দুঃসময়ে মাঠে থেকে আন্দোলন–সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে প্রার্থী করার আবেদন জানানো হয়েছে।
ওমরা পালন করতে সৌদী আরব থাকায় মিরসরাই আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী নুরুল আমিন চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।
এ বিষয়ে নুরুল আমিন চেয়ারম্যানের অনুসারী মিরসরাই উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব গাজি নিজাম উদ্দিন বলেন, মিরসরাইয়ের জননন্দিত নেতা নুরুল আমিনকে প্রার্থী করার আগেও এমন চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তিনি দলের দুর্দিনে মাঠে ছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। বিএনপি বড় দল। অনেক যাচাই-বাছাই ও বিচার-বিশ্লেষণ করে নুরুল আমিন চেয়ারম্যানকে প্রার্থী করা হয়েছে। তাই আমাদের অনুরোধ, অপতৎপরতা না চালিয়ে দল যাকে প্রার্থী করেছে, তাকে জয়যুক্ত করতে সবাই যেন ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেন।
