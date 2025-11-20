আখাউড়া বন্দর দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য মাছ রপ্তানি বন্ধ

আখাউড়া বন্দর দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য মাছ রপ্তানি বন্ধ
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য মাছ রপ্তানি বন্ধ। কাগজপত্র জটিলতায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সেটি বন্ধ রয়েছে। কবে নাগাদ রপ্তানি চালু করা যাবে এ বিষয়টিও নিশ্চিত নয়।
আখাউড়া স্থলবন্দর আমদানি-রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. ফারুক মিয়া জানান, মাছ পাঠানোর জন্য একটি বিশেষ সার্টিফিকেট উপজেলা মৎস্য অফিস থেকে নিতে হয়। গত ১৩ নভেম্বর এনবিআর এক চিঠিতে জানায়, এ সার্টিফিকেট ম্যানুয়ালির বদলে অনলাইনে নিতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কাছে চিঠি পাঠায়। কিন্তু অনলাইনে সার্টিফিকেট করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কোনো উদ্যোগ নেয়নি।
তিনি বলেন, বুধবার প্রায় দুই কোটি টাকার মাছ রপ্তানির প্রস্তুতি নেই। তখন মৎস্য অফিসের মাধ্যমে সার্টিফিকেট আনতে গেলে বিষয়টি জানাজানি হয়। এক কর্মকর্তার বিশেষ অনুমতিতে নিয়ে নানা প্রক্রিয়া শেষে মাছগুলো ভারতে পাঠানো হয়। তবে আজ থেকে অনলাইন সার্টিফিকেট ছাড়া মাছ পাঠানো যাবে না বলে ওই কর্মকর্তা জানিয়েছেন। এ অবস্থায় আমরা মাছ রপ্তানি বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছি।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/আরএইচ/এএসএম