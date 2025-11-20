  2. দেশজুড়ে

রাঙ্গুনিয়ায় ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে কলেজছাত্র নিহত, আহত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১১:৩৪ এএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
রাঙ্গুনিয়া থানা/ছবি সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও চারজন।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকালে উপজেলার ঠান্ডাছড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রাঙ্গুনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা কামাল খান জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, একজন নিহতের ঘটনা সত্য। তিন-চারজন আহত হওয়ার খবর আসছে। আমাদের টিম সেখানে কাজ করছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

এদিকে স্থানীয় রাজানগর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, নিহত যুবক রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন।

