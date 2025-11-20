  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীর মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০১:৫৩ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীর মৃত্যু

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত শা‌ন্তি বেগম (৯০) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকাল ৭টার দিকে হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

শা‌ন্তি বেগম সিরাজগঞ্জের কাজীপুর থানা এলাকার মৃত অনজু শেখের মেয়ে।

হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. মো. জাকিউল ইসলাম বলেন, বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার পর ডেঙ্গু আক্রান্ত অবস্থায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে শা‌ন্তি বেগমকে ভর্তি হয়। তাকে যথাযথ চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছিল। এরমধ্যে বৃহস্পতিবার সকালে মারা যান তিনি। মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ৩০ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে মোট ৭৪ জন ভর্তি রয়েছে। এরমধ্যে পুরুষ রয়েছে ৪৪ জন, নারী ২০ জন ও শিশু রয়েছে ১০ জন। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত ২ হাজার ৩৩৬ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

কামরুজ্জামান মিন্টু/আরএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।