এক মাঠে বিএনপি চেয়ারপারসনের দুই উপদেষ্টার আয়োজন, প্রশাসনের তালা

এক মাঠে বিএনপি চেয়ারপারসনের দুই উপদেষ্টার আয়োজন, প্রশাসনের তালা
কুমিল্লা নগরীর টাউন হল মাঠে একইদিনে বিএনপির দুই পক্ষের পৃথক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় উভয় পক্ষকে কর্মসূচি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন।
অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকাল থেকে টাউন হল মাঠে ও আশপাশের এলাকায় বিপুল সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন। এছাড়া টাউন হল গেটে রাতেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে তালা দেওয়া হয়েছে।
টাউন হল মাঠের পশ্চিম পাশে বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় নির্বাচনি সমাবেশ আহ্বান করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও কুমিল্লা-৬ (আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ ও সিটি করপোরেশন) আসনে দলটির মনোনীত প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মনিরুল হক চৌধুরী।
অপরদিকে একইদিন ওই মাঠের পূর্বপাশে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বেলা ১১টায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন চেয়ারপারসনের আরেক উপদেষ্টা এ আসনে মনোনয়ন বঞ্চিত আমিন উর রশিদ ইয়াছিনের অনুসারীরা।
তবে সমাবেশ স্থলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে বিবেচনায় উভয় পক্ষকে টাউন হল থেকে কর্মসূচি সরিয়ে নিতে বুধবার গভীর রাতে নির্দেশনা দেন কুমিল্লা জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জাফর সাদিক চৌধুরী।
তিনি বলেন, দুই পক্ষকে রাতে লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা কেউই বৃহস্পতিবার টাউন হল মাঠে কোনো কর্মসূচি পালন করতে পারবে না। তাদের বিকল্প স্থানে কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে। যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সকাল থেকে প্রশাসন সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। কেউ সিদ্ধান্ত অমান্য করার চেষ্টা করলে আমরা তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবো। অন্যথায় সমাবেশ স্থলে ১৪৪ ধারা জারি করা হবে।
কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) সাইফুল মালিক বলেন, টাউন হল গেটে রাতেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে তালা দেওয়া হয়েছে। এরপর মাঠে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তাছাড়া সকাল থেকে সেনাবাহিনী, র্যাব, পুলিশ ও গোয়েন্দাসহ বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উপস্থিত রয়েছে।
এ বিষয়ে আমিন উর রশিদ ইয়াছিনের অনুসারী কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম রায়হান বলেন, গত ১৮ নভেম্বর কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের কাছে দলীয় কর্মসূচির কথা জানিয়ে টাউন হল মাঠ বরাদ্দ চেয়ে আবেদন করা হয়। এর আগে ১৫ নভেম্বর টাউন হলের সদস্য সচিব সাজ্জাদুল কবিরের কাছে মৌখিকভাবে আবেদন করা হয়। সেই অনুযায়ী বৃহস্পতিবার দোয়া ও আলোচনা সভার জন্য মাঠে মঞ্চ ও প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছে।
তবে প্রশাসনের বিধি-নিষেধ থাকায় আমরা বিকেল ৩টায় কুমিল্লা কান্দিপাড় দলীয় কার্যালয়ে আমাদের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি পালন করবো।
অপরদিকে মনিরুল হক চৌধুরীর ব্যক্তিগত আইনজীবী আবদুল মোতালেব মজুমদার বলেন, পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ১৭ নভেম্বর আমরা জেলা প্রশাসকের কাছে অনুমতি চেয়ে লিখিতভাবে আবেদন করেছি। আবেদনের সময় মাঠের নির্ধারিত ফি পরিশোধ করা হয়েছে।
মনিরুল হক চৌধুরীর অনুসারী কুমিল্লা জেলা সমবায় দলের নেতা মেহেদী হাসন বলেন, আমরা নির্বাচনি সভার জন্য তাদের আগেই অনুমতি নিয়েছি। তারা আমাদের সমাবেশ বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে। আজ যেকোনো মূল্যে কুমিল্লা নগরীতে মনিরুল হক চৌধুরীর সমাবেশ সফল করা হবে।
জাহিদ পাটোয়ারী/এফএ/এএসএম