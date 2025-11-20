অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ভারতীয় নারী আটক

অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ভারতীয় নারী আটক
দিনাজপুরের বিরামপুরে সায়েদা বেগম (৬৬) নামের এক ভারতীয় নাগরীককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে দিনাজপুর আদালতে সোপর্দ করেছে বিরামপুর থানা পুলিশ। এর আগে বুধবার (১৯ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার মহুগ্রাম সীমান্ত এলাকার ১০০ বাংলাদেশ অভ্যন্তরে তাকে আটক করা হয়।
বিজিবির মামলা সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বিকেলে উপজেলার রাণীনগর সীমান্ত ফাঁড়ির বিজিবি একটি টহল দল মহুগ্রাম এলাকার ছিল। এসময় ভারতীয় মেইন পিলার ২৯৮/৬ সাব পিলারের ১০০ গজ বাংলাদেশ অভ্যন্তর হতে এক নারীকে আটক করে।
পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ওই নারী বাড়ি ভারতের রাজস্থান রাজ্যের জয়পুর এলাকায় বলে জানান।এসময় ভারতীয় তার কাছ থেকে ভারতীয় নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়।
এঘটনায় ওই নারীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বুধবার রাতে বিরামপুর থানায় মামলা করা হয়।
বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক বলেন, বিজিবির পক্ষে মামলার পর বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই নারীকে দিনাজপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
