বিচারকের ছেলে হত্যা মামলার আসামি লিমন ফের ৫ দিনের রিমান্ডে
রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আবদুর রহমানের বাসায় ঢুকে তার ছেলেকে হত্যা ও স্ত্রীকে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় গ্রেফতার লিমন মিয়ার (৩৪) আরও পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে রাজশাহী মেট্রোপলিটন ৫ আদালতের বিচারক আশিকুর রহমান এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রাজশাহী মেট্রোপলিটন আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আলী আশরাফ মাসুম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, বিচারকের ছেলে হত্যা মামলার আসামি লিমন মিয়াকে পাঁচদিনের পুলিশি রিমান্ড শেষে রাজশাহী মেট্রোপলিটন আদালত ৫ এ হাজির করা হয়। এরপর রাজপাড়া থানা পুলিশ পুনরায় সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করলে আদালত পাঁছদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
গত ১৩ নভেম্বর দুপুরে রাজশাহীর ডাবতলা এলাকায় মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আবদুর রহমানের ভাড়া বাসায় প্রবেশ করেন লিমন মিয়া। এসময় তিনি বিচারকের ছেলে তাওসিফ রহমান সুমনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন এবং বিচারকের স্ত্রী তাসমিন নাহারকে (৪৪) গুরুতর আহত করেন। পুলিশ দুজনকেই রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।
পরে বিচারক বাদী হয়ে রাজপাড়া থানায় মামলা কারেন। সেই মামলায় আজ আবারও আসামি লিমন মিয়াকে রিমান্ড দেন আদালত।
সাখাওয়াত হোসেন/কেএইচকে/জেআইএম