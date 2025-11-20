সিরাজগঞ্জে ‘যমুনা’ নামে উপজেলা চায় ৬ ইউনিয়নবাসী

সিরাজগঞ্জে ‘যমুনা’ নামে উপজেলা চায় ৬ ইউনিয়নবাসী
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে যমুনা নদীর চরাঞ্চলের ৬ টি ইউনিয়ন নিয়ে ‘যমুনা’ নামে নতুন উপজেলা গঠনের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে সিরাজগঞ্জ প্রেসক্লাব চত্বরে ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
‘যমুনা উপজেলা বাস্তবায়ন পরিষদ’ এর ব্যানারে আয়োজিত এ মানববন্ধনে কাজীপুর উপজেলার নাটুয়ারপাড়া, তেকানী, খাসরাজবাড়ী, নিশ্চিন্তপুর, চরগিরিশ ও মনসুরনগর ইউনিয়নের শতাধিক নারী-পুরুষ অংশ নেন।
যমুনা উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ও নাটুয়ারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু, সহ-সভাপতি নাজমুল হাসান তালুকদার রানা, জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা শাহীনুর আলম, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সেলিম রেজা।
বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু এ দাবির প্রতি সমর্থন
জানিয়ে বলেন, যমুনা নদীর পূর্ব পাড়ে বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলে প্রায় দুই লাখ মানুষের বসবাস। কিন্তু যমুনা নদীর কারণে উপজেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থার দুরবস্থার কারণে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন-সুবিধা থেকে পিছিয়ে রয়েছে। তবে বিচ্ছিন্ন এ ছয়টি ইউনিয়ন নিয়ে নতুন যমুনা নামে উপজেলা হলে এ বৈষম্য দূর হবে।
বক্তারা জানান, ১৫ কিলোমিটার নদী পাড়ি দিয়ে তাদের প্রশাসনিক কাজ করতে হয়। এতে তাদের অনেক সময় নষ্ট ও হয়রানির শিকার হতে হয়। তাই নতুন উপজেলা গঠনের বিষয়টি দ্রুত বিবেচনায় নেওয়ার জন্য তারা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
এম এ মালেক/এনএইচআর