সিলেটে পুরোনো গ্যাসকূপ থেকে মিলছে গ্যাস
সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্রে প্রথম কূপের ওয়ার্কওভার (সংস্কার) শেষে নতুন করে গ্যাস পাওয়া গেছে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকাল থেকে গ্যাস উত্তোলনের শেষ মুহূর্তের কার্যক্রম চলছে। সন্ধ্যার দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুখবর জানাবে গ্যাসফিল্ড কর্তৃপক্ষ।
সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের (এসজিএফএল) ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. আব্দুল জলিল প্রামাণিক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, আজ সকাল থেকে শেষ মুহূর্তের কার্যক্রম চলছে। দুপুরের দিকে গ্যাসপ্রাপ্তি ঘোষণা দেওয়া যেতো, তবে কিছু বিলম্বের কারণে সন্ধ্যার মধ্যে আনুষ্ঠানিক সুখবর দেওয়া হবে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র ১৯৬১ সালে আবিষ্কৃত হয়। এখন পর্যন্ত এখানে মোট আটটি কূপ খনন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উৎপাদনরত চারটি কূপ থেকে দৈনিক গড়ে ২৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়। নতুন কূপে ৫০ লাখ ঘনফুট গ্যাসের সন্ধান মিলেছে।
সূত্র আরও জানায়, ২০২৩ সাল থেকে বন্ধ কূপগুলোতে পুনঃখনন ও ওয়ার্কওভারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কূপ-২ থেকে দৈনিক ৫.৮৫ মিলিয়ন ঘনফুট, কূপ-৮ থেকে ১৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন শুরু হয়েছে।
চলতি বছরের জানুয়ারিতে কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-৩ ও বিয়ানীবাজার-২ কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। গত আগস্ট মাসে শুরু হয় কৈলাশটিলা-১ কূপের পুনঃখনন।
