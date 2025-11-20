  2. দেশজুড়ে

ভুয়া পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট তৈরির সময় হাতেনাতে আটক

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি কালীগঞ্জ (গাজীপুর)
প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
ভুয়া পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট তৈরির সময় হাতেনাতে আটক
গ্রেফতার মাহিদুল আলম

গাজীপুরের কালীগঞ্জে ভুয়া পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট তৈরির অভিযোগে মাহিদুল আলম (২৮) নামের এক গ্রামপুলিশ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৯ নভেম্বর) রাতে অভিযান পরিচালনা করে উপজেলার মোক্তারপুর ইউনিয়নের তেতুইতলা এলাকার একটি কম্পিউটার দোকান থেকে তাকে আটক করা হয়। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে গ্রেফতার দেখিয়ে তাকে গাজীপুর আদালতে পাঠানো হয়।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলাউদ্দিন গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতার মাহিদুল আলম কালীগঞ্জ উপজেলার মোক্তারপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দড়িবাঘুন গ্রামের আবুল বাশার খানের ছেলে। তিনি ওই ওয়ার্ডের গ্রামপুলিশ সদস্য।

অভিযান চলাকালে পুলিশ দোকান থেকে একটি কালো রঙের কম্পিউটার, মনিটর, কিবোর্ড, মাউসসহ মোক্তারপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সচিবের নামে মোট ছয়টি অফিসিয়াল সিল উদ্ধার করে। আরও পাওয়া যায় ভুয়া পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের ছয়টি রঙিন কপি, অনলাইনে করা আবেদনপত্রের তিনটি কপি, ইউনিয়ন পরিষদের প্যাড।

কালীগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আশরাফুল ইসলাম জানান, অভিযান চালিয়ে মাহিদুলকে ভুয়া পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট তৈরি করার সময় হাতেনাতে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেন, অজ্ঞাতপরিচয় আরও ২–৩ জন সহযোগীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে এ জালিয়াতি করে আসছেন।

উদ্ধার হওয়া ভুয়া সার্টিফিকেটগুলোতে কালীগঞ্জ থানার ওসি আলাউদ্দিন ও গাজীপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়-গোয়েন্দা বিভাগের নামে ভুয়া সিল ব্যবহার করা হয়েছিল। এতে দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া বহু মানুষ প্রতারণার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আব্দুর রহমান আরমান/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।