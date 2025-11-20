স্কুলে গিয়ে নিখোঁজ, জঙ্গলে গাছে ঝুলছিল শিশুর মরদেহ

স্কুলে গিয়ে নিখোঁজ, জঙ্গলে গাছে ঝুলছিল শিশুর মরদেহ
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় স্কুলে গিয়ে নিখোঁজের পর জায়ান মোল্লা (৮) নামের এক স্কুলছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার বুড়াইচ ইউনিয়নের পাকুড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশু জায়ান মোল্লা ওই গ্রামের বাসিন্দা ও গ্রিস প্রবাসী পলাশ মোল্লার ছেলে। সে স্থানীয় জাবেদ পারভেজ কিন্ডারগার্টেনের প্লে শ্রেণির ছাত্র ছিল।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, জাবেদ প্রতিদিন সকালের দিকে স্কুলে গিয়ে ১২টার দিকে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু আজ ১২টার পরেও সে বাড়িতে ফিরে না আসায় তার পরিবারের লোকজন ও স্বজনরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। পরে এক পর্যায়ে দুপুরের দিকে তাদের বাড়ির পাশে একটি জঙ্গলে গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় মরদেহ দেখতে পায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজালাল আলম জাগো নিউজকে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ বিষয়ে আমরা কাজ করছি। বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো যাবে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
এন কে বি নয়ন/কেএইচকে/জেআইএম