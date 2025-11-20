  2. দেশজুড়ে

ফেনী সীমান্তে কোটি টাকার ভারতীয় শাড়ি-থ্রিপিস জব্দ

প্রকাশিত: ০৬:০৭ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
ফেনীর বিভিন্ন সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ১ কোটি ৭ লাখ টাকা মূল্যের চোরাচালান পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে বিজিবি ফেনী ব্যাটালিয়ন থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজিবি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার ও বৃহস্পতিবার ফেনী ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জেলার ফুলগাজী, ছাগলনাইয়া ও পরশুরাম উপজেলা ও চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার জোরারগঞ্জ সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এসময় বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি, থ্রিপিস, পাঞ্জাবি, চকলেট, মদ, গরুসহ মালামাল পরিবহনে ব্যবহৃত সিএনজি জব্দ করা হয়। জব্দকৃত মালামালের আনুমানিক বাজারমূল্য ১ কোটি ৭ লাখ ৪৮ হাজার ১৭৫ টাকা। তবে এসব পণ্য চোরাচালানে জড়িতদের আটক করা সম্ভব হয়নি।

বিজিবির ফেনী ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন জানান, সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা ও চোরাচালান বন্ধে বিজিবির তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। জব্দকৃত চোরাচালান পণ্য শুল্ক অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

