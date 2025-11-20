  2. দেশজুড়ে

খায়ের ভূঁইয়া

নারীরা ভোটের মাধ্যমে জামায়াতের মিথ্যাচারের জবাব দেবেন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি লক্ষ্মীপুর
প্রকাশিত: ০৬:৩৫ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
নারীরা ভোটের মাধ্যমে জামায়াতের মিথ্যাচারের জবাব দেবেন
লক্ষ্মীপুরে নির্বাচনি প্রচারণায় আবুল খায়ের ভূঁইয়া

জামায়াতে ইসলামীকে উদ্দেশ করে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা ও লক্ষ্মীপুর-২ আসনের দলীয় প্রার্থী আবুল খায়ের ভূঁইয়া বলেছেন, একটি দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্বাচনী প্রচারণার নামে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। ইসলামের অপব্যাখ্যা করছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে ভোট চাচ্ছে। কিন্তু গ্রামের নারীরা খুবই সচেতন ও জ্ঞানী। তারা মিথ্যাচারের জবাব ভোটের মাধ্যমে দিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার টুমচর ইউনিয়নে নির্বাচনি প্রচারণার সময় সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। এসময় ইউনিয়নের বিভিন্ন বাজার ও কয়েকটি বাড়িতে ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন বিএনপির এই প্রার্থী।

আবুল খায়ের ভূঁইয়া বলেন, ‌‘লক্ষ্মীপুর-২ আসনে গত ১৭ বছর টেকসই উন্নয়ন হয়নি। উন্নয়ন প্রকল্পের নামে আওয়ামী লীগ টাকা লুট করেছে। এমপি থাকাকালীন যে উন্নয়ন কাজগুলো করেছি, এখনো তাই রয়েছে। আসলে বিএনপি মানেই উন্নয়ন। আওয়ামী লীগ হচ্ছে দুর্নীতিবাজ ও অর্থ পাচারকারীদের দল। বিএনপি দেশের মানুষকে নিয়ে চিন্তা করে। দেশের উন্নয়নে কাজ করে। আগামীতে সরকার গঠন করলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে টুমচরে রাস্তাঘাট, শিক্ষা, ব্রিজ-কালভার্ট, কৃষিসহ সব সেক্টরে উন্নয়ন করবে।’

এসময় উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা (পশ্চিম) বিএনপির সভাপতি মাহবুবুর রহমান খোকন, সাধারণ সম্পাদক মহি উদ্দিন পাটোয়ারী বিটু, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুর রহমান চৌধুরী ভুট্টু, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রশিদুল হাসান লিঙ্কন, যুবদল নেতা আমির আহমেদ রাজু, টুমচর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জামাল হোসেন, বিএনপি নেতা জামাল হোসেনসহ অনেকে।

কাজল কায়েস/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।