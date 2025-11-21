  2. দেশজুড়ে

সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির দাবিতে প্রভাষকদের কর্মবিরতি

প্রকাশিত: ০৬:৫২ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির দাবিতে প্রভাষকদের কর্মবিরতি

মাগুরায় প্রভাষকদের সহকারী অধ্যাপক পদে দ্রুত পদোন্নতির দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যরা।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুর ১টার দিকে সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের শহীদ মিনার চত্বরে কলেজের শিক্ষকরা এই কর্মবিরতি পালন করেন।

শিক্ষকরা বলেন, ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে অনেকের চাকরিতে যোগদান। ১২ বছর চাকরি করার পরও তাদের পদোন্নতি হয়নি। অথচ, তারা চাকরির সব নিয়ম-কানুন, ফাউন্ডেশন ট্রেনিং, বিভাগীয় পরীক্ষাসহ সব পরীক্ষায় পাস করে পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

শিক্ষকদের অভিযোগ, তারা চাকরির নিয়ম অনুযায়ী ৫ম বছর থেকে ৬ষ্ঠ বছরে পদার্পণ করেও পদোন্নতি হয়নি তাদের। এ কারণে তারা কর্মবিরতি পালন করছেন।

ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক ইমরুল হাসান বলেন, আমাদের যথাযথ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সরকার আমাদের দিকে নজর দিচ্ছে না। আমাদের সঙ্গে বৈষম্য হচ্ছে। আমরা চাই, দ্রুত যেন এ সরকার এই বৈষম্য দূর করে দেন। যদি আমাদের দাবি আদায় না হয়, এর থেকে কঠোর আন্দোলন করতে বাধ্য হব।

অন্যদিকে, মাগুরা সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষকরাও এ কর্মবিরতি পালন করেন।

