গাজীপুরে কৃষি প্রণোদনা পেলেন ১৪৪০ কৃষক
গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলায় বোরো ধানের উৎপাদন বাড়াতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে। রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় মোট ১ হাজার ৪৪০ জন কৃষক এ সহায়তা পান।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকালে উপজেলা অডিটোরিয়ামে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে প্রণোদনা সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ.টি.এম. কামরুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ ফারজানা তাসলিম।
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, উপজেলার ৮৪০ জন কৃষক উফশী বোরো জাতের জন্য ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি এবং ১০ কেজি এমওপি সার পেয়েছেন। একইসঙ্গে ৬০০ জন কৃষক পেয়েছেন হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত কৃষি অফিসার নাহিন সুলতানা, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হাসান আলী, উপজেলার বিভিন্ন ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মী ও উপজেলার বিভিন্ন দপ্তর প্রধানসহ শতাধিক কৃষক-কৃষাণি।
প্রণোদনা বিতরণ কার্যক্রম প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, বোরো মৌসুমে সার ও বীজের বাড়তি ব্যয় বিপর্যস্ত করে কৃষকদের। সরকারি এই সহায়তা তাদের উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং ফলন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
আব্দুর রহমান আরমান/এনএইচআর/জেআইএম