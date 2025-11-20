  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে মাদক মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৬:৫৯ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে মাদক মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

নারায়ণগঞ্জ সদর থানার দায়েরকৃত মাদক মামলায় আ. জলিল (৩৫) নামে এক মাদক কারবারিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে আরও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ মো. আবু শামীম আজাদ এই রায় ঘোষণা করেন।

সাজাপ্রাপ্ত আ. জলিল শরীয়তপুরের গোসাইরহাট এলাকার মো. মহিউদ্দিন সরদারের ছেলে। তবে রায় ঘোষণার সময়ে আসামি পলাতক ছিলেন।

কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মো. কাইউম খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ৪ মার্চ নারায়ণগঞ্জের রেইনবো এক্সপ্রেস পার্সেল সার্ভিসের সামনে অবস্থানকালে আ. জলিলকে র‌্যাব-১১ আটক করে। এসময় তাকে তল্লাশি চালিয়ে ৩৩৭ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। সেই সঙ্গে আ. জলিলকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায় ফেন্সিডিল বেচাকেনা করতো। পরে এই ঘটনায় নারায়ণগঞ্জ সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলার বিচার শেষে আদালত এই রায় ঘোষণা করেন।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।