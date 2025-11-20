  2. দেশজুড়ে

খেজুর গাছ থেকে পুুকুরে পড়ে প্রাণ গেলো শিবির নেতার

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৭:০৫ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
খেজুর গাছ থেকে পুুকুরে পড়ে প্রাণ গেলো শিবির নেতার
নিহত সাইফুল্লাহ মনোয়ার

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে খেজুর গাছ থেকে পুকুরে পড়ে সাইফুল্লাহ মনোয়ার (১৯) নামের এক শিবির নেতার মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুর ১টার দিকে উপজেলার কাটাছরা ইউনিয়নের বামনসুন্দর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সাইফুল্লাহ উপজেলার ৭ নম্বর কাটাছরা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মুফতি মাওলানা নুরুস সালামের ছেলে। তিনি একই ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রশিবিরের সভাপতি ও সুফিয়া নূরীয়া ফাজিল মাদরাসার আলিম প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

পারিবারিক ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, বেলা ১১টার দিকে সাইফুল্লাহ মনোয়ার বাড়ির পাশে একটি খেজুর গাছে ওঠেন। একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত খেজুর গাছ থেকে পুকুরে পড়ে যান। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত উদ্ধার করে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে জানতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে একাধিকবার ফোন দিয়েও কারও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আবদুল হালিম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এম মাঈন উদ্দিন/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।