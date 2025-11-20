ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও দুইজনের মৃত্যু

ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও দুইজনের মৃত্যু
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও দুইজনের মৃত্যু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকালে হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে তাদের মৃত্যু হয়। হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. মো. জাকিউল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন, সিরাজগঞ্জের কাজীপুর থানা এলাকার মৃত অনজু শেখের মেয়ে শান্তি বেগম (৯০) ও ময়মনসিংহের ভালুকা থানা এলাকার ছমির উদ্দিনের ছেলে আ. ছালাম (৫৩)।
জাকিউল ইসলাম জানান, গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার পর ডেঙ্গু আক্রান্ত অবস্থায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে শান্তি বেগমকে ভর্তি হয়। তাকে যথাযথ চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছিল। এরই মধ্যে পরদিন বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। অপরদিকে মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার পর ডেঙ্গু আক্রান্ত অবস্থায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন আ. ছালাম। তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে মারা যান। মরদেহগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
উপপরিচালক ডা. মো. জাকিউল ইসলাম আরও বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ৩০ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে মোট ৭৪ জন ভর্তি রয়েছে। এরমধ্যে পুরুষ রয়েছে ৪৪ জন, নারী ২০ জন ও শিশু রয়েছে ১০ জন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/কেএইচকে/জেআইএম