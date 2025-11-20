  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় পুকুরে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:১৪ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে পুকুরের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তারা সম্পর্কে চাচাতো ভাই-বোন।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার রায়কোট উত্তর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামের পশ্চিম পাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলো- শ্রীরামপুর গ্রামের হাফেজ বাড়ির মো. আহসানের মেয়ে সাদিয়া আক্তার (২১ মাস) ও সালাউদ্দিনের ছেলে আরিয়ান হোসেন (২২ মাস)।

স্থানীয়রা জানায়, আরিয়ানের বাবা সালাউদ্দিন ও সাদিয়ার বাবা আহসান দুজনই ওমানপ্রবাসী। দুপুরে আরিয়ানের মা ফাহিমা ও সাদিয়ার মা নাদিয়া দুপুরে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেসময় শিশুরা বাড়ির আঙিনায় খেলছিল। পরে তারা সবার অগোচরে বাড়ির ফটক পার হয়ে বাইরে চলে যায়। পরে প্রতিবেশী নাছরিন আক্তার ওই দুই শিশুর মরদেহ বাড়ির পাশে পুকুরে ভাসতে দেখেন। এরপর স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় দুজনকে উদ্ধার করে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন।

চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপসহকারী চিকিৎসা কর্মকর্তা রবিউল হাসান জানান, হাসপাতালে আনার আগেই দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

চৌদ্দগ্রাম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাইদুর রহমান বলেন, শ্রীরামপুর গ্রামটি চৌদ্দগ্রামের সীমান্তবর্তী হওয়ায় স্থানীয় লোকজন পুকুরে পড়া দুই শিশুকে উদ্ধার করে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। পরে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। দুই শিশুর পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর/জেআইএম

