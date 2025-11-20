ডাকসু নেত্রী রাফিয়ার বাড়ির গেটে আগুন-ককটেল বিস্ফোরণ

ডাকসু নেত্রী রাফিয়ার বাড়ির গেটে আগুন-ককটেল বিস্ফোরণ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) কার্যনির্বাহী সদস্য উম্মে উসওয়াতুন রাফিয়ার বাড়ির গেটে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এসময় ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) দিনগত রাত ৩টার দিকে মহানগরীর ঢোলাদিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন।
তিনি বলেন, ‘ডাকসু নেত্রী রাফিয়ার বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। সেখানে গিয়ে বাসার গেটে আগুন দেওয়ার চিহ্ন দেখা গেছে। গেটের নিচে পেপারে আগুন ছিল। পরিকল্পিতভাবে কেউ আগুন ধরিয়েছে বলে ধারণা করছি। হয়তো আমরা যাওয়ার আগে আগুন আরও বেশি জ্বলে থাকতে পারে। তবে আমরা তা দেখতে পাইনি।’
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরও বলেন, ‘ওই বাড়িতে রাফিয়ার মা ও ভাই বসবাস করেন। এ ঘটনায় রাফিয়ার ভাই কোতোয়ালি মডেল থানায় অভিযোগ দিয়েছেন। ঘটনাটি তদন্ত করে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে চেষ্টা চলছে।’
ময়মনসিংহ সদর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অফিসার জুলহাস উদ্দিন বলেন, ‘গতকাল রাত থেকে সকাল পর্যন্ত কোথাও অগ্নিসংযোগের খবর আমাদের দেওয়া হয়নি।’
কামরুজ্জামান মিন্টু/এসআর