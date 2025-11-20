  2. দেশজুড়ে

দিনাজপুরে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ছাড়লেন ৬ ইউপি সদস্য

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি দিনাজপুর
প্রকাশিত: ০৭:৪৬ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
দিনাজপুরে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ছাড়লেন ৬ ইউপি সদস্য
সংবাদ সম্মেলনে ইউপি সদস্যরা

দিনাজপুরের বিরল উপজেলার ২ নম্বর ফরক্কাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের ছয়জন সদস্য কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের রাজনীতি থেকে একযোগে পদত্যাগ করেছেন।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকালে বিরল প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগের ঘোষণা দেন তারা।

পদত্যাগ করা ইউপি সদস্যরা হলেন ২ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মমিনুর রশিদ মমিন, ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আজিজুর রহমান, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের রাকিব হাসান রনি, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আবু বক্কর সিদ্দিক, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মোজাফ্ফর হোসেন এবং ৪-৫-৬ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ড সদস্য ফাউজিয়া বেগম।

সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন, জনসেবার জন্য আমরা আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম। এখন আমরা জুলাই বিপ্লবের চেতনায় উজ্জীবিত। এজন্য আগের কোনো কর্মকাণ্ডের জন্য কেউ ব্যথিত হয়ে থাকলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ইউপি সদস্যরা আরও বলেন, বর্তমানে আমরা আওয়ামী লীগের কোনো কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত নই। ভবিষ্যতেও কখনো জড়িত হবো না বলে অঙ্গীকার করছি।

এমদাদুল হক মিলন/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।