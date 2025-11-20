বিগত ১৭ বছরে স্বাস্থ্যখাতকে ধ্বংস করা হয়েছে: ড্যাব সভাপতি

বিগত ১৭ বছরে স্বাস্থ্যখাতকে ধ্বংস করা হয়েছে: ড্যাব সভাপতি
ডক্টরস এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশীদ বলেছেন, বিগত ১৭ বছরে স্বাস্থ্যখাতকে ধ্বংস করা হয়েছে। কেবল স্বাস্থ্যখাতই নয় শিক্ষা, অর্থনীতি ব্যবস্থাসহ সমস্ত ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। চিকিৎসার নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছিল সবকিছুই। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে। দেশের চিকিৎসাখাত হবে যুক্তরাজ্যের আদলে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে শেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি ও ড্যাবের সহযোগিতায় দরিদ্র-অসহায় মানুষের জন্য বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প ও ওষুধ বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, দেশে ৩৬টি মেডিকেল কলেজ থাকলেও সেগুলোতে দলীয় লোক বসানোর কারণে মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা নেই। বিএনপি সরকারে আসলে শেরপুরে একটি মানসম্মত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যার অর্থ নেই সে যেন বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা নিতে পারে সে ব্যবস্থা করা হবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে।
অনুষ্ঠানে শেরপুর-১ (সদর) আসনের বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. সানসিলা জেবরিন প্রিয়াঙ্কা বলেন, শেরপুরের মানুষ চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। আমরা দরিদ্র অসহায় মানুষের চিকিৎসাসেবা প্রদান করার জন্য পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা নিচ্ছি। সামনের নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আমরা শেরপুরে হাসপাতালের যত সমস্যা আছে তা চিহ্নিত করে দূর করে মানুষের চিকিৎসা নিশ্চিত করবো।
এদিন ২০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করেন। এছাড়া যাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন, তাদের একটি ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে ৫০ শতাংশ ছাড়ে পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করা হয়।
মো. নাঈম ইসলাম/কেএইচকে/জেআইএম