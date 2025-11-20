  2. দেশজুড়ে

কুষ্টিয়া-৪

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি কুষ্টিয়া
প্রকাশিত: ০৮:২২ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ বিএনপির একাংশের

কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনে সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমীর মনোনয়ন বাতিল করে উপজেলা বিএনপির সভাপতি নুরুল ইসলাম আনছার প্রামানিককে প্রার্থী করার দাবিতে আগুন জ্বালিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কুষ্টিয়া রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের কুমারখালী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন গোলচত্বর এলাকায় প্রায় আধাঘণ্টাব্যাপী কর্মসূচি পালন করেন তারা। অপরদিকে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করায় দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয় এবং চরম ভোগান্তিতে পড়েন পথচারীরা।

এর আগে, সন্ধ্যা ৬টার দিকে কুমারখালী হলবাজার থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের করা হয়। পরে শহরের গণমোড়, থানামোড়, স্টেশনবাজার প্রদক্ষিণ করে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করেন নেতাকর্মীরা। এ সময় ‌‘আনছার প্রামাণিককে নমিনেশন, দিতে হবে দিয়ে দাও’ স্লোগান দেন কয়েক শত নেতাকর্মীরা।

প্রায় আধাঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ শেষে কুমারখালী হলবাজার এলাকায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন মনোনয়ন বঞ্চিত আনছার প্রামাণিকের সমর্থক-নেতাকর্মীরা।

এসময় কুমারখালী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম বলেন, দলের ত্যাগী নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে মেহেদী রুমীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। যিনি দীর্ঘ ১৭ বছর আন্দোলন সংগ্রামে ছিলেনন না। অথচ সুখে দুঃখে আনছার প্রামাণিক দলকে সুসংগঠিত করে রেখেছেন। কিন্তু দল আনছারকে মূল্যায়ন না করে মেহেদীকে মনোনয়ন দেওয়ায় তৃণমূল বিএনপি চরমভাবে হতাশ হয়েছে।

নন্দলালপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, মেহেদীকে পরিবর্তন করে আনছারকে মনোনয়ন না দিলে এ আসনে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করা সম্ভব হবে না। এখানে রুমী থাকলে জামায়াত জিতে যাবে। সে জন্য পরিবর্তন করে আনছারকে দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

