সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের ৩২ শতাংশই ৫-২৯ বছর বয়সী
বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটি) চেয়ারম্যান আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩২ শতাংশর বয়স ৫ থেকে ২৯ বছর।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিকেলে কুমিল্লা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৮টি পরিবারের মধ্যে বিআরটিএ-এর ট্রাস্টি বোর্ড থেকে পাওয়া চেক হস্তান্তর করা হয়।
কুমিল্লা ও ফেনী জেলায় সংগঠিত বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত আটচল্লিশটি পরিবারের মধ্যে দুই কোটি ১৮ লাখ টাকার চেক বিতরণ করা হয়।
শিশু ও যুবকদের এই নিহতের সংখ্যা আশঙ্কা জনক উল্লেখ করে আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বেশিরভাগ মানুষ নিহত হচ্ছে। আমরা একটি নিয়মের মধ্যে আনার চেষ্টা করছি, নতুন মোটরসাইকেল বিক্রি করলে তার সঙ্গে বিএসটিআই অনুমোদিত দুটি এফ হেলমেট ফ্রি দিতে হবে।
চেক বিতরণ শেষে তিনি বলেন, এই অনুদানের চেক বিতরণ কোন খুশির অনুষ্ঠান নয়। আমরা বিআরটিএ ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ থেকে চেষ্টা করেছি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের পাশে দাঁড়াতে। যিনি স্বজন হারিয়েছেন তিনি জানেন আসলে কী হারিয়েছেন। আমরা সবাই মিলে সচেতন হলে সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনতে পারব।
অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিভাগের বিআরটিএ পরিচালক মাসুদ আলম, হাইওয়ে কুমিল্লা রিজিয়নের পুলিশ সুপার অতিরিক্ত ডিআইজি শাহিনুর ইসলাম, সড়ক ও জনপদ বিভাগের কুমিল্লার নির্বাহী প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ কবির আহমেদ, বি আর টি এ কুমিল্লার সহকারী পরিচালক ফারুক আহমেদসহ পরিবহন মালিক শ্রমিক নেতারা এবং সড়ক দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর