ময়মনসিংহ সীমান্তে কোটি টাকার ভারতীয় মালামাল জব্দ

প্রকাশিত: ০৮:৪৬ এএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
ময়মনসিংহে পৃথক অভিযানে প্রায় কোটি টাকার ভারতীয় মালামাল জব্দ করেছে বিজিবির ৩৯ ব্যাটালিয়ন। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে তথ্যটি নিশ্চিত করেন ময়মনসিংহের ৩৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মেহেদী হাসান।

বিজিবি সূত্র জানায়, বুধবার রাতে শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার নাকুগাঁও স্থলবন্দর, শ্রীবরদী উপজেলার রাজাপাহাড়, ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার পূর্ব গোবরাকুড়া ও গাবরাখালী নামক স্থান দিয়ে চোরাকারবারিরা অভিনব কৌশলে কাভার্ডভ্যান ভর্তি করে ভারতীয় মালামাল ও গরু পাচারের চেষ্টা করে। এসময় বিজিবির টহলদল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শেরপুর ও ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত এলাকায় পৃথক পৃথক অভিযান পরিচালনা করে ১টি কাভার্ডভ্যান, ১টি ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকসহ বিপুল পরিমাণ ভারতীয় কম্বল, প্যান্টের কাপড়, কসমেটিকস পণ্য ও গরু আটক করে।

এ বিষয়ে ময়মনসিংহের ৩৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মেহেদী হাসান পিপিএম জানান, শেরপুর ও ময়মনসিংহ জেলার আন্তর্জাতিক সীমানা রক্ষা ও সীমান্তে মাদক, চোরাচালানি মালামাল ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধকল্পে বিজিবি কঠোরতা নীতি অনুসরণ করছে। বিজিবির এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।

