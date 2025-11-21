চাঁপাইনবাবগঞ্জে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৪০
চাঁপাইনবাবগঞ্জে পুলিশের অভিযানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইয়ে অভিযুক্ত ও পলাতক আসামিসহ ৪০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাতে নাচোল, গোমস্তাপুর ও সদর থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারদের মধ্যে চোর, মাদক ব্যবসায়ী, ডাকাত, ছিনতাইকারী, মামলার পলাতক আসামি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতরা রয়েছেন।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মো. রেজাউল করিম, বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশের বিশেষ অভিযান চলছে। বৃহস্পতিবার রাত ৮টা থেকে এ পর্যন্ত নাচোল, গোমস্তাপুর ও সদর থানায় অভিযান চালিয়ে ৪০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
সোহান মাহমুদ/এমএন/এমএস