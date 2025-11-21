  2. দেশজুড়ে

বিএনপি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না: শামা ওবায়েদ

প্রকাশিত: ১১:১২ এএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না বলে মন্তব্য করেছেন দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিকেলে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা মহিলা দলের আয়োজনে এক জনসভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

শামা ওবায়েদ বলেন, বর্তমানে অনেক দল বড় বড় কথা বলছে, কিন্তু বিএনপি লোক দেখানো রাজনীতি করে না। দলটি জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের কল্যাণে কাজ করে আসছে।

বিএনপিতে নারীদের অগ্রাধিকারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নারীরা সমাজের অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। বিএনপি সব সময়ই নারীদের সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দিয়ে আসছে।

উপজেলা মহিলা দলের আহ্বায়ক ফ্লোরা ইকবালের সভাপতিত্বে এতে প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির রাজশাহী বিভাগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি-চৌহালী) আসনের মনোনীত প্রার্থী আমিরুল ইসলাম খান আলীম।

এসময় উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক হাজী জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাজী আব্দুর রাজ্জাক মণ্ডল, সাবেক আহ্বায়ক নুরুল ইসলাম গোলাম, জেলা বিএনপি সদস্য গোলাম আজম, সাবেক সদস্যসচিব বনি আমিন, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান, বেলকুচি পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আলতাফ হোসেন প্রামাণিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এম এ মালেক

