হবিগঞ্জে সাড়ে ৪ কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ

হবিগঞ্জে সাড়ে ৪ কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ
ঢাকা-সিলেট পুরাতন মহাসড়কে পাথর ও বালুর আড়ালে পাচার করার সময় ভারতীয় কসমেটিক্স, চকলেট, জিরাসহ বিপুল পরিমাণ চোরাই পণ্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
বৃহস্পতিবার ( ২০ নভেম্বর) রাতে ঢাকা-সিলেট পুরাতন মহাসড়কে হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের সাতছড়ি এলাকা থেকে ৫টি ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান ভর্তি এসব পণ্য আটক করা হয়।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন ৫৫ বিজিবি’র অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. তানজিলুর রহমান।
তিনি জানান, চোরাকারবারিরা ঢাকা-সিলেট পুরাতন মহাসড়কটি চোরাচালানের কাজে ব্যবহার করছিল। গোয়েন্দা তৎপরতা ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এসব চোরাচালান জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত পণ্যের আনুমানিক মূল্য সাড়ে ৪ কোটি টাকার বেশি।
তিনি বলেন, শুধু চলতি মাসেই প্রায় ৯ কোটি টাকার ভারতীয় চোরাই পণ্য আটক করা হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি সময়ে অভিযানে ৩৭ জনকে আটক করা হয়েছে।
বিজিবি জানায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকা-সিলেট পুরাতন মহাসড়কে চুনারুঘাট উপজেলার সাতছড়ি এলাকায় অভিযান চালায় বিজিবি হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন। এ সময় পাথর ও বালুবোঝাই ৫টি ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান জব্দ করা হয়। আটককৃত ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান হবিগঞ্জ বিজিবি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে ভারতীয় বিপুল পরিমাণ ক্রীম, লোশনসহ নানা ধরনের কসমেটিক্স, বেড, চকলেট ও জিরা উদ্ধার করা হয়।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/কেএইচকে/এএসএম