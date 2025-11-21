যশোরে সাড়ে চার লাখ টাকার জাল নোট ও সরঞ্জামসহ যুবক আটক

যশোরে সাড়ে চার লাখ টাকার জাল নোট ও সরঞ্জামসহ যুবক আটক
যশোরের মনিহার এলাকা থেকে জাল নোটসহ ইব্রাহিম গাজি (২৭) নামে এক যুবককে আটক করেছে র্যাব। এসময় তার কাছ থেকে চার লাখ ২৯ হাজার ৬০০ টাকা মূল্যের জাল নোট এবং জাল টাকা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিকেলে এই অভিযান পরিচালনা করেন র্যাব-৬ যশোর ক্যাম্পের সদস্যরা। আটক ইব্রাহিম গাজি সাতক্ষীরার পাটকেলঘাটা উপজেলার গণেশপুর গ্রামের বাসিন্দা।
র্যাব-৬ যশোরের কোম্পানি অধিনায়ক রেজাউল হক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে তারা পারেন মনিহার সিনেমা হলের পাশের একটি চায়ের দোকানে কয়েকজন ব্যক্তি জাল টাকা বিক্রির উদ্দেশে অবস্থান করছেন। পরে র্যাবের একটি বিশেষ দল সেখানে অভিযান চালিয়ে ইব্রাহিম গাজিকে আটক করে। এসময় তার কাছ থেকে হাতেনাতে ৯০ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়।
জিজ্ঞাসাবাদে ইব্রাহিম স্বীকার করেন যে তিনি নিজ বাড়িতেই জাল টাকা তৈরি করেন এবং সেগুলো বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেন। পরে র্যাবের দল বৃহস্পতিবার দিনগত রাত সাড়ে সাতটার পর সাতক্ষীরার গণেশপুরে ইব্রাহিমের বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখানে আরও ৩ লাখ ৩৯ হাজার ৬০০ টাকার জাল নোটসহ জাল টাকা তৈরির কাজে ব্যবহৃত একটি কম্পিউটার, মনিটর ও কালার প্রিন্টার জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।
মিলন রহমান/কেএইচকে/এএসএম