খোঁজ নেই স্বামীর, ৩ বছরের দেবরকে নিয়ে লাপাত্তা গৃহবধূ

খোঁজ নেই স্বামীর, ৩ বছরের দেবরকে নিয়ে লাপাত্তা গৃহবধূ
যৌতুকের টাকায় কেনা অটোভ্যান নিয়ে লাপাত্তা স্বামী। প্রায় তিনমাস খোঁজ নেন না। এ অবস্থায় তিন বছর বয়সী দেবরকে নিয়ে পালিয়েছেন এক নারী।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের জোতমোড়া গ্রামে এ ঘটনা।
অভিযুক্ত নারীর নাম রিনা খাতুন (৩২)। তিনি ওই এলাকার আনোয়ার হোসেনের দ্বিতীয় স্ত্রী এবং গোপালগঞ্জের মকসুদপুর থানার গয়লাকান্দি এলাকায় মৃত কাসেম মোল্লার মেয়ে।
এদিকে মাত্র তিন বছরের সন্তানকে কাছে না পেয়ে পাগলপ্রায় মা আনোয়ারা খাতুন। সন্তানকে ফিরে পেতে পুত্রবধূর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন শ্বশুর জিন্নাহ শেখ।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, জোতমোড়া গ্রামের জিন্নাহ শেখের ছেলে আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে চুরি, ছিনতাই, প্রতারণাসহ অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। স্ত্রী ও এক সন্তান রেখে প্রায় দুই বছর আগে নিজগ্রাম থেকে একটি অটোভ্যান চুরি করে পালিয়ে যান আনোয়ার। এরপর আর খোঁজ মেলেনি তার।
১৫ দিন আগে দ্বিতীয় স্ত্রীর দাবি নিয়ে আনোয়ারের বাড়িতে ওঠেন রিনা খাতুন। তিনি জানান, ছয়মাস আগে তারা বিয়ে করেছেন। যৌতুক হিসেবে আনোয়ার হোসেনকে একটি অটোভ্যান দেওয়া হয়েছে। প্রায় তিনমাস হলো অটোভ্যান ও কিছু নগদ টাকা নিয়ে পালিয়েছেন আনোয়ার। আর খোঁজ নেই।
বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে আনোয়ারের তিন বছর বয়সী ছোট ভাইকে নিয়ে পালিয়ে যান তার দ্বিতীয় স্ত্রী রিনা খাতুন। তার ফোনটি মাঝে মধ্যে খোলা পাওয়া যাচ্ছে।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকালে সরেজমিন জোতমোড়া গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, আনোয়ারের বাড়িতে উৎসুক জনতা। বিলাপ করছেন তার মা আনোরা। বিভিন্ন স্থানে সন্ধান করছেন বাবা জিন্নাহ শেখ।
এসময় আনোয়ারের মা আনোয়ারা খাতুন বলেন, ‘১৫ দিন আগে বাড়ি উঠে পড়ে রিনা খাতুন। উঠেই বারবার গাড়ি আর টাকা দাবি করছে। বারবার হুমকি দিচ্ছিল ক্ষতি করার। কাল রাতে রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ওই মহিলা আমার গ্যাদা (ছোট) বাচ্চা নিয়ে পলায়ছে। রাতে তিন চারবার দুধ খায় ছোয়াল (ছেলে)। যত টাকায় লাগুক তোমরা আমার ছোয়াল আনে দাও তাড়াতাড়ি।’
বাবা জিন্নাহ শেখ বলেন, ‘ছেলের (আনোয়ার) সঙ্গে মাঝে মধ্যে কথা হচ্ছে রিনার। একেক সময় একেক স্থানের ঠিকানা দিয়ে বলছে, টাকা আর গাড়ি দিয়ে ছেলে নিয়ে যান। আমি থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। বিভিন্নভাবে খোঁজার চেষ্টা করছি।’
এ বিষয়ে কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, তিন বছরের দেবরকে নিয়ে পালিয়েছেন এক নারী। রাতেই থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়েছে।
আল-মামুন সাগর/এসআর/এএসএম