কুমিল্লায় ‘৫ হাজার’ মোটরসাইকেল নিয়ে জামায়াত প্রার্থীর শোভাযাত্রা

কুমিল্লায় ‘৫ হাজার’ মোটরসাইকেল নিয়ে জামায়াত প্রার্থীর শোভাযাত্রা
কুমিল্লা-৬ (সদর-সদর দক্ষিণ) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী কাজী দ্বীন মোহাম্মদের নেতৃত্বে বিশাল মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অন্তত পাঁচ হাজার মোটরসাইকেল অংশ নেয় বলে দলটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রাটি কুমিল্লা নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম সুয়াগাজী নগরীর চকবাজার হয়ে নগরীতে এসে শেষ হয়।
কর্মসূচিতে জামায়াতের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা অংশ নেয়। তাদের হাতে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্ল্যাকার্ড দেখা যায়। এসময় ছাদখোলা গাড়ি থেকে সড়কের দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান কাজী দ্বীন মোহাম্মদ।
শোভাযাত্রায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য, কুমিল্লা মহানগর আমির এবং কুমিল্লা-৬ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী কাজী দ্বীন মোহাম্মদ।
তিনি বলেন, ‘আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে দুর্নীতি, অবিচার ও স্বৈরাচার থেকে মুক্ত করতে হলে কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সমাজ গঠন ছাড়া বিকল্প নেই। জনগণের কল্যাণে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমাদের রাজনীতি। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামি আন্দোলনকে বিজয়ের পথে এগিয়ে নিতে চাই।’
কুমিল্লা মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারি মাহবুবর রহমানের পরিচালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন মহানগর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি কামারুজ্জামান সোহেল, কাউন্সিলর মোশাররফ হোসাইন, নাছির আহম্মরদ মোল্লা, সাবেক চেয়ারম্যান জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।
