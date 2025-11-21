চাঁদপুরে সশস্ত্র বাহিনী দিবসে যুদ্ধজাহাজ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত
চাঁদপুরে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ ‘অতন্দ্র’কে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) দুপুর ২টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাহাজটি চাঁদপুর শহরের বিআইডব্লিউটিএ ভিআইপি ঘাটে অবস্থান করবে।
নৌবাহিনী সূত্রে জানা গেছে, যুদ্ধজাহাজ ‘অতন্দ্র’ দেখতে প্রায় জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে সহস্রাধিক নারী-পুরুষ দর্শনার্থীর সমাগম ঘটেছে। শিক্ষার্থী, তরুণ প্রজন্ম, নৌবাহিনীতে আগ্রহী যুবসমাজসহ বিভিন্ন বয়সি মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।
পরিদর্শন চলাকালে দর্শনার্থীরা নৌবাহিনীর ব্যবহৃত অত্যাধুনিক সরঞ্জাম, নৌযান পরিচালনার প্রযুক্তি, সামরিক সক্ষমতা ও বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের কার্যক্রম কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাবেন। এতে দেশের সামুদ্রিক নিরাপত্তায় নৌবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ অবহিত হবে এবং যুবসমাজের মধ্যে দেশপ্রেম ও সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা আরও জোরদার হবে বলে আশা করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
এদিকে চাঁদপুরে সশস্ত্র বাহিনী দিবসে আরও দুইবার যুদ্ধ জাহাজটি প্রদর্শন করা হয়। ওই সময়ে জাহাজটি দেখতে বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থী সেখানে ভিড় করে। বিএনএস অতন্দ্র জাহাজের দৈর্ঘ্য ৫০ দশমিক ৪০ মিটার, প্রস্থ ৭ দশমিক ৫০ মিটার। এ জাহাজটির গতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২৩ নটিক্যাল মাইল। এ জাহাজে ২টি ৩৭ মি. মি. মাঝারি জাহাজ ও বিমান বিধ্বংসী কামান, ২টি ২০ মি. মি. বিমান বিধ্বংসী কামান রয়েছে। এ জাহাজে ৪৫ জন নাবিক এবং ৫ জন অফিসার রয়েছেন। সাব মিসাইল গান, এন্টি এয়ারক্রাফট গানসহ বেশ কিছু অস্ত্র এতে রয়েছে।
আগত দর্শনার্থী তানজিলা আক্তার জানান, আমরা গত দুইদিন ধরে এখানে জানতে পেরেছি নৌবাহিনী যুদ্ধ জাহাজ দেখানোর জন্য উন্মুক্ত করা হবে। এখানে যুদ্ধজাহাজটি দেখতে এসে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। ভালো লেগেছে এবং বেশ উপভোগ করেছি।
উদ্যোগটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকা কমান্ডার এম শফিকুর রহমান জানান, সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে চাঁদপুরে যুদ্ধজাহাজ ‘অতন্দ্র’ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর কর্মপরিধি সম্পর্কে দর্শনার্থীরা জানবে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী শুধুমাত্র সার্বভৌমত্ব রক্ষা নয়, সমুদ্র সীমানা রক্ষা, বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তা রক্ষা, এন্টি পাইরেসি, চোরাচালান, অবৈধ মৎস্য আহরণ ও মা ইলিশ রক্ষা অভিযান, বিভিন্ন দুর্যোগ পরিস্থিতিসহ দেশ মাতৃ সেবায় নিরলসভাবে কাজ করছে নৌ বাহিনী। শুধুমাত্র দেশে নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের সম্মান উজ্জ্বল করে চলেছে।
উল্লেখ্য, এ জাহাজটি গণচীনের সহযোগিতায় নির্মিত বাংলাদেশে তৈরি প্রথম যুদ্ধজাহাজ। এটি খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত হয়েছে। জাহাজটি ২০১৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রতিবছরের মতোই জাতির গৌরবের প্রতীক সশস্ত্র বাহিনী দিবসকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় চাঁদপুরবাসীর জন্য নৌবাহিনী এবার বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে যুদ্ধজাহাজ ‘অতন্দ্র’ পরিদর্শনের সুযোগ করে দিয়েছে।
