ফেনীতে ফোম কারখানায় আগুন

ফেনীতে ফোম কারখানায় আগুন
ফেনী-মাইজদী সড়কের তেমুহনী এলাকায় মদিনা ফোম নামে একটি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকালে লাগা এই আগুনে কারখানার কোটি টাকার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। খবর পেয়ে তারা সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। স্থানীয়রাও নেভানোর কাজে অংশ নেন।
কারখানার মালিক রহিম উল্লাহ চৌধুরী বলেন, আগুনে আমার প্রবাস জীবনের সব পুঁজি পুড়ে গেছে। ব্যাংক লোন, মহাজনের দেনাসহ পুরো কারখানা ছাই হয়ে গেছে। আমি এখন নিঃস্ব।
তিনি জানান, ২০২২ সালেও আগুনে ফ্যাক্টরিটি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় দফায় আবারও সব হারিয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও প্রস্তুত ফোমসহ সবকিছুই সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
ফেনী ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার আবদুল মজিদ বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছি। আগুনের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণের কাজ চলছে।
