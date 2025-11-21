মাগুরা
ভূমিকম্পে আহত গার্মেন্টসকর্মীরা ‘প্যানিক অ্যাটাকে’ আক্রান্ত
ভূমিকম্পের সময় হুড়োহুড়ি করে বের হতে গিয়ে মাগুরার শ্রীপুরে দেড় শতাধিক গার্মেন্টসকর্মী আহত হয়েছেন। বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে। আহত সবাই ‘প্যানিক অ্যাটাকে’ আক্রান্ত বলে ধারণা করছেন চিকিৎসকরা।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকালে শ্রীপুর উপজেলার আমতৈল এলাকার সান আ্যপোরেল গার্মেন্টসে এ ঘটনা ঘটে।
সান আ্যপোরেল গার্মেন্টসের সিনিয়র ম্যানেজার শামসুজ্জামান বলেন, ‘আহতদের চিকিৎসা ও যাবতীয় খরচ কোম্পানি বহন করবে। চিকিৎসার জন্য কোনো প্রকার পিছপা হবে না। কারণ কর্মরত অবস্থায় তারা অফিসে আহত হয়েছেন। ওপরওয়ালা যেন খুব দ্রুত সবাইকে সুস্থ করে তোলেন।’
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের অফিসার মনিরুল ইসলাম জানান, ভূমিকম্পের সময় কর্মীরা হুড়োহুড়ি করে বের হওয়ার সময় আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে শ্রীপুর থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য মাগুরা ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।
মাগুরা সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) মামুনুর রশীদ বলেন, বিকেলের দিকে ৩০ জনেরও বেশি আহত রোগী ভর্তি হয়েছেন। তবে তাদের কারও আঘাত গুরুতর নয়। ধারণা করা হচ্ছে, তাদের সবাই প্যানিক অ্যাটাকে আক্রান্ত। চিকিৎসা চলছে। আশা করি দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে।
