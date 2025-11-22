  2. দেশজুড়ে

হাসান মামুন

পটুয়াখালী-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থী না দিলে দলীয় অস্তিত্ব সংকটে পড়বে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পটুয়াখালী
প্রকাশিত: ০৭:৩৬ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
পটুয়াখালী-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থী না দিলে দলীয় অস্তিত্ব সংকটে পড়বে

পটুয়াখালী-৩ আসনে বিএনপির নিজস্ব প্রার্থী না হলে দলীয় অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও আসনটির মনোনয়ন প্রত্যাশী মো. হাসান মামুন।

তিনি বলেন, এই আসনে যদি নেতাকর্মীরা নিজেদের এমপি না পায়, তাহলে ভবিষ্যতে দলের অস্তিত্ব মারাত্মক সংকটে পড়বে। ১৭ বছর ধরে নেতাকর্মীরা যে ত্যাগ, শ্রম, রক্ত আর নির্যাতন সহ্য করে দলকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, সেই ত্যাগ কোনো ভাড়াটে বা পরগাছা নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে না।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) গলাচিপা সদর ইউনিয়নের বিপিসি স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপির গলাচিপা সদর ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে এ জনসভা এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, আপনারা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকেন, কোনো জোট বা সিদ্ধান্তই আমাদের থামাতে পারবে না। এই আসনে বিএনপিই নির্বাচনে দাঁড়াবে। আপনারা যাকে প্রার্থী চান তাকেই নিয়ে লড়াই হবে। দল বা জোট কী সিদ্ধান্ত নিল সেটি পরে দেখা যাবে, তবে গলাচিপা-দশমিনা আসনে বিএনপি নিজস্ব শক্তিতে লড়বে।

জোট রাজনীতি নিয়ে হাসান মামুন বলেন, নির্বাচন সামনে এলে অনেকেই জোট গঠনের চেষ্টা করবে। কিন্তু বিএনপি কারো করুণায় রাজনীতি করে না। কাউকে বর্গা দেওয়ার জন্য বিএনপি তৈরি হয়নি। দলের নিজস্ব শক্তি ও জনসমর্থন আছে এই আসনে জয়ের যোগ্যতাও আছে। কেউ যদি সপ্তাহে সপ্তাহে বক্তব্য বদলায়, তাহলে তার নীতি-চরিত্র বুঝতে দেরি লাগে না।

জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গলাচিপা উপজেলা বিএনপি সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিদ্দিকুর রহমান। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন, গলাচিপা উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সত্তার হাওলাদারসহ উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, পটুয়াখালী-৩ আসনে এখন পর্যন্ত বিএনপি কাউকে আনুষ্ঠানিক দলীয় মনোনয়ন দেয়নি। রাজনৈতিক অঙ্গনে জোর গুঞ্জন রয়েছে বিএনপি যদি জোটে যায়, তবে এই আসন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও সাবেক ডাকসু ভিপি নুরুল হক নূরকে ছেড়ে দিতে হতে পারে। তবে মাঠপর্যায়ে বিএনপি নেতাকর্মীরা একক প্রার্থী দেওয়ার পক্ষে স্পষ্ট ও দৃঢ় অবস্থান ধরে রেখেছেন।

মাহমুদ হাসান রায়হান/কেএইচকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।