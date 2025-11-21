ভূমিকম্পে প্রাণ গেলো বাবা-ছেলের
নরসিংদীতে ভূমিকম্পের সময় দেওয়াল ধসে বাবা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে দুই মেয়ে। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
নিহতরা হলেন কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা দেলোয়ার হোসেন উজ্জ্বল (৩৮) ও তার ছেলে ওমর ৯)। একই ঘটনায় আহত হয়েছে দেলোয়ারের দুই মেয়ে।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে তারা আহত হন। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজনই মারা যান।
নরসিংদীর এনডিসির তথ্য উদ্ধৃত করে পাকুন্দিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. বিল্লাল হোসেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সূত্র জানায়, চাকরিজনিত কারণে দেলোয়ার হোসেন পরিবার নিয়ে নরসিংদী শহরের গাবলতি এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। ভূমিকম্পের সময় পাশের বাসার একটি দেওয়াল ধসে তাদের ওপর পড়ে। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের ঢাকা মেডিকেলে পাঠান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাবা-ছেলের মৃত্যু হয়।
শনিবার (২২ নভেম্বর) সকালে গ্রামের বাড়িতে জানাজা শেষে মরদেহ দাফনের কথা রয়েছে।
