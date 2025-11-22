  2. দেশজুড়ে

মিরসরাই

টানা ৪১ দিন জামাতে নামাজ আদায় করে পুরস্কৃত হলেন ১৪ শিশু-কিশোর

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৮:২৭ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে টানা ৪১ দিন মসজিদে জামায়াতে নামাজ আদায় করে পুরস্কার পেয়েছেন ১৪ শিশু-কিশোর। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) জুমার নামাজ শেষে উপজেলার খৈয়াছরা ইউনিয়নের শাহ মুরাদ (রহ.) প্রকাশ ফকিরটোলা জামে মসজিদের মুসল্লিদের উদ্যোগে এমন আয়োজন করা হয়।

এর আগে শিশু-কিশোরদের নামাজের প্রতি আকৃষ্ট করতে ওই মসজিদটির ইমাম ও মুসল্লিরা ঘোষণা দিয়েছিলেন, ১৫ বছরের কম বয়সের কিশোররা যদি একটানা ৪১ দিন ৫ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করে তাহলে তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হব। সেই ঘোষণায় আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিয়মিত ৪১ দিন জামাতে নামাজ পড়ে পুরস্কার জিতে নিয়েছে এসব কিশোর।

পুরস্কার হিসেবে ১৪ জন শিশু- কিশোরকে ক্রেস্ট, জায়নামাজ, ইসলামিক বই, মেসওয়াক, তাসবী, কলম, টুপি বিতরণ করা হয়েছে।

মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি মাস্টার নুর উদ্দিন বলেন, মসজিদের খতিব সাহেব যে উদ্যোগ নিয়েছে তাকে সাধুবাদ জানাই। এর মাধ্যমে গ্রামের যুবকেরা নামাজের প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

ফকিরটোলা জামে মসজিদের খতিব মাওলানা ফয়েজ উল্লাহ বলেন, ভবিষ্যতে যুবকদের নামাজের প্রতি আকৃষ্ট করতে গ্রামবাসীর সহযোগিতায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিভিন্ন অশ্লীল কাছ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেকে।

পুরস্কার বিতরণে উপস্থিত ছিলেন ১২ নাম্বার খৈয়াছড়া ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সহ-সভাপতি খোরশেদ আলম, ফকিরটোলা জামে মসজিদের সাধারণ সম্পাদক রবিউল হোসেন বাবুল, খৈয়াছড়া ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক আসলাম খানসহ মুসল্লিরা।

এম মাঈন উদ্দিন/কেএইচকে/এএসএম

