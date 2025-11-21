ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫
প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিএনপির একাংশের মশাল মিছিল
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ (নবীনগর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীকে পরিবর্তনের দাবিতে মশাল মিছিল করেছে দলটির একাংশের নেতাকর্মীরা। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলা সদরে বিএনপির আরেক মনোনয়ন প্রত্যাশী, জেলা বিএনপির অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক কাজী নাজমুল হোসেন তাপসের কর্মী-সমর্থকরা এই মিছিলের করেন।
মিছিলটি নবীনগর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কে নবীনগর পৌরসভার আলীয়াবাদ গোলচত্বর থেকে শুরু হয়ে নবীনগর সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে নবীনগর প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে প্রেস ক্লাব চত্বরে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
এতে জেলা বিএনপির সদস্য মো. হযরত আলীর সভাপতিত্বে বক্তারা বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ আসনে যাকে বিএনপি থেকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, তাকে গত ১৭ বছর দলের দুর্দিনে নবীনগরে পাওয়া যায়নি। আমাদের সুখ-দুঃখে পাশে ছিলেন কাজী নাজমুল হোসেন তাপস। নিরপেক্ষ জনমতের ভিত্তিতে ও ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে বিএনপির ঘোষিত প্রার্থী পুনর্বিবেচনা করে তাপসকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান তারা।
প্রসঙ্গত, কাজী নাজমুল হোসেন তাপস এ আসন থেকে ৪ বার এমপি হয়েছেন। তিনি বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা, মরহুম কাজী আনোয়ার হোসেন হোসেনের ছেলে। ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও এ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচন করেন তিনি। তবে এবার আসনটিতে নবীনগর উপজেলা সভাপতি এম এ মান্নানকে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/কেএইচকে/এএসএম