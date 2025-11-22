ফেনীতে ২০ বর্গা চাষির ধান কেটে দিলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা
ফেনীতে ২০ জন বর্গা চাষির ৫ বিঘা জমির ধান কেটে দিয়েছেন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল থেকে সদর উপজেলার ছনুয়া ইউনিয়নের পূর্ব ছিলোনিয়া গ্রামে এ ধান কাটেন তারা। এসময় পৌর বিএনপি, কৃষকদল ও যুবদলের প্রায় ৪০ জন নেতাকর্মী অংশ নেন এ কার্যক্রমে।
পৌর বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট মেজবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, আমরা জানতে পারি, শ্রমিক সংকট আর উচ্চমূল্য শ্রম হওয়ায় এ গ্রামের অনেক বর্গা চাষি ধান ঘরে তুলতে পারছেন না। এরপর জেলা যুবদলের সদস্য আহসান সুমনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করি।
তিনি বলেন, স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদের দিন শেষ, যারা এসি রুমে বসে রাজনীতি করবেন তাদেরও দিন শেষ। প্রান্তিক কৃষকের পাশে থাকতে হবে, সাধারণ জনগণকে নিয়েই রাজনীতি করতে হবে। এভাবেই দেশ এগিয়ে যাবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সদস্য আহসান সুমন, পৌর কৃষক দলের সদস্য সচিব বেলাল পাটোয়ারীসহ ছনুয়া ইউনিয়ন বিএনপি ও এর অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/কেএইচকে/জিকেএস