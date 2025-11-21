কারাগারে তরুণ
মোটরসাইকেল কিনে না দেওয়ায় নিজ বাড়িতে পেট্রোলবোমা বিস্ফোরণ
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে মোটরসাইকেল কিনে না দেওয়ায় নিজ বাড়িতে পেট্রোলবোমা ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন ইমন (২২) নামের এক তরুণ। এ ঘটনায় করা মামলায় তাকে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) উপজেলার হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের সোনাইকুন্ডি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার সোনাইকুন্ডি উত্তরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা হাসেম আলী চাকরির সুবাদে স্ত্রীসহ টাঙ্গাইলে বসবাস করেন। তাদের ছেলে ইমন দুই মাস ধরে বাবার কাছে একটি দামি মোটরসাইকেল কিনে দেওয়ার জন্য বলে আসছিলেন। এ নিয়ে পরিবারটিতে অশান্তি বিরাজ করছিল। এমনকি মাসখানেক আগে ওই তরুণ তার মাকে মারধরও করেন।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) তার মা-বাবা বাড়িতে এলে ইমন পুনরায় মোটরসাইকেল কেনার জন্য চাপ দেন। এতে বাবা-মা অস্বীকৃতি জানালে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইমন নিজের বাড়ির উঠানে দুটি পেট্রোলবোমা ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটান।
বোমার বিকট শব্দে এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে এলাকাবাসী তাৎক্ষণিকভাবে থানা পুলিশকে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।
জানতে চাইলে হাসেম আলী বলেন, ‘আমার ছেলে দীর্ঘদিন ধরে অবাধ্য আচরণ করছে। ইন্টারমিডিয়েট পর্যায় থেকেই মাদক ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। মোটরসাইকেল কিনে দিতে না পারায় বৃহস্পতিবার বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়।
এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান শেখ জানান, ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনার পরপরই অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত ইমনকে আটক করা হয়েছে। তাকে বিস্ফোরক মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
আল-মামুন সাগর/এসআর/এএসএম